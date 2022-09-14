російські військові сидять без їжі та зв’язку на кордоні з Бєлгородською областю – ГУР

Внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ серед особового складу російських військ спостерігається небажання брати участь у подальшій війні

Внаслідок контрнаступу ЗСУ на Харківщині військові рф згуртувались поблизу кордону з російською Бєлгородською областю, в них відсутнє постачання їжі, боєприпасів та немає зв’язку з командуванням.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Багато окупантів зосередилось поблизу російського кордону в районі Бєлгородської області. Вони не мають зв’язку з командуванням, відсутнє постачання їжі та боєприпасів", йдеться у повідомленні.

ГУР повідомляє, що підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ (в/ч 12721) під часу відступу від Ізюма і Балаклії зазнали великих втрат. В деяких ротах залишилось близько половини особового складу. Окупанти, яким вдалося вижити, рухаються в бік російського кордону, щоб повернутися до росії. Військові рф, які відступили від Ізюму у бік окупованої Донеччини, очікують на підвезення боєприпасів та палива.

У розвідці додали, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ серед особового складу російських військ спостерігається небажання брати участь у подальшій війні, у тому числі через невчасні виплати зарплатні. Значна кількість військових шукає способи повернутися до рф або здатися у полон.

Щоб зупинити масову втечу військовослужбовців з поля бою, російське командування встановлює в тилу так звані "загороджувальні загони". За інформацією ГУР, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "В тильній полосі виставлений загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені. Наказ командувача номер 222. Довести до всіх постів".

Нагадаємо, за кілька днів контрнаступу Збройні сили України звільнили понад 300 населених пунктів, або 3,8 тис. кв. км, у Харківській області.