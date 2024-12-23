Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поруч Португалії.

Частина російських військових "застрягла" у відкритому морі на зламаному вантажному судні Sparta під час евакуації з Сирії.

Про це Головного управління розвідки Міністерства оборони України написало в Telegram-каналі.

"Вантажне судно Sparta, яке росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху - вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії", - йдеться в дописі.

У відомстві додали, що залишки контингенту рф у Сирії вже завершили стягуватись з віддалених районів й перебувають на:

авіабазі Хмеймімі;

військово-морській базі у Тартусі.

Так, частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса ворог почав перекидувати морським шляхом до Лівії.



"Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до москви - повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року", - пише ГУР.

У розвідці додають, що це пов'язано із прагнення нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій.

Раніше в ГУР повідомили, в росії знищено склад з деталями до "шахедів” на $16 млн.