Військові з Німеччини та рф брали участь у спільних змаганнях і позували разом на фото – BILD

Міноборони Німеччини заявило, що проводить перевірку участі німецьких солдатів у змаганнях разом із російськими та білоруськими військовими.

Німецькі військові брали участь у спільних спортивних змаганнях із росіянами в Бангладеш і позували разом на фото.

Як нагадує видання, російських спортсменів не допускають до більшості міжнародних змагань, включно з Олімпійськими іграми. Однак Міжнародна військово-спортивна асоціація CISM (Conseil International du Sport Militaire) регулярно організовує заходи, у яких можуть брати участь російські солдати - навіть у військовій формі.

Так, наприкінці лютого 2024 року в Бангладеш відбулися організовані CISM змагання зі стрільби з лука. На церемонії нагородження вісім російських солдатів позували поруч із сімома військовослужбовцями збройних сил Німеччини, серед яких був глава німецької делегації підполковник Крістіан Лютцкендорф.