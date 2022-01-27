Військового, який застрелив 5 людей у Дніпрі, затримали

Обіцяють вивчити обставини проходження ним військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї

Нацгвардійця Артема Рябчука, який вночі 27 січня застрелив п'ятьох людей, та поранив ще п'ятьох, затримали.

Затримання нацгвардійця Артема Рябчука, який вночі 27 січня застрелив п'ятьох людей, та поранив ще п'ятьох Фото: Нацполіція

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє Громадське.

"Тільки що Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом", - повідомив міністр.

Він додав, що у цій справі створять спеціальну комісію для вивчення обставин, які могли привести до таких дій 21-річного військовослужбовця. Також обіцяють вивчити обставини проходження ним військово медичної комісії, його психічний стан на момент видачі допуску до зброї.

"Після вивчення умов та обставин що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки. Зокрема кадрові. Впевнений, що нам треба провести ґрунтовний аналіз того, як в країні побудована строкова військова служба, які її переваги та недоліки і що потрібно кардинально змінювати", - каже Монастирський.

Затримання нацгвардійця Артема Рябчука, який вночі 27 січня застрелив п'ятьох людей, та поранив ще п'ятьох Фото: Нацполіція Що сталося? У Дніпрі вночі 27 січня нацгвардієць влаштував стріляну на території Південного машинобудівного заводу. Внаслідок цього загинули четверо інших військових з караулу та цивільна жінка, співробітниця заводу "Південмаш". Ще п’ятеро людей були поранені. Підозрюваний втік з місця події, правоохоронці розпочали спецоперацію, щоб його затримали. Державно бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за пунктами 1 та 4 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство двох або більше людей, вчинене з особливою жорстокістю).

Нагадаємо, що за фактом розстрілу військовослужбовцем Нацгвардії чотирьох військовослужбовців та одного цивільного на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі відкрито кримінальне провадження.