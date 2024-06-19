Військово-повітряні сили США створюють бомбу для глибоких бункерів режимів зла – The Telegraph

Журналісти повідомляють, що найновіша з цих бомб несподівано з'явилася над пустелею Мохаве в березні.

Але їх потрібно все більше, пише британська газета The Telegraph.

"Китай, Північна Корея та Іран будують все більше і глибше підземних військових об'єктів у разі глобальної війни і тому США намагаються не відставати, розробляючи нові бомби для підриву таких бункерів", - пише видання.

Тоді фотограф Ян Реккіо зробив знімок бомбардувальника Boeing B-1 ВПС США, який дозаправлявся від танкера KC-135 ВПС США і під передньою частиною фюзеляжу B-1 було щось незвичайне - велика бомба.

Авіаційний експерт Девід Ченчіотті один з перших побачив ці фото.

Спочатку він подумав, що це може бути непримітна 2000-фунтова бомба з супутниковим наведенням GBU-31. Проте, як виявилося, це був новий боєприпас: рідкісна 5000-фунтова GBU-72, розроблена для того, аби проникати крізь бруд і каміння, перш ніж вибухнути.

"GBU-72 особливий. Завдяки високотехнологічному підривнику і надміцному корпусу, цей бункерний підривник з супутниковим наведенням має високу проникаючу здатність і відносно невеликі розміри. Іншими словами, він поєднує в собі найкращі якості існуюих на озброєнні ВПС США підривників бункерів: GBU-28 вагою 4000 фунтів і GBU-57 вагою 27000 фунтів", - написано в матеріалі.

Разом з тим, GBU-28 - мала і легка, щоб її можна було перевозити на винищувачах ВПС США Boeing F-15E, але вона проникає на глибину менше як 60 м у твердому ґрунті. Проте GBU-57 має проникати глибше, ніж 60 метрів, але вона настільки велика і важка, що її можуть нести лише два типи бойових літаків ВПС США, а саме:

сучасний малопомітний бомбардувальник B-2;

майбутній малопомітний бомбардувальник B-21.

Вони побудовані компанією Northrop Grumman.

"Ми не знаємо, як глибоко може залягти GBU-72, перш ніж вибухне. Але очікується, що летальність буде значно вищою порівняно з аналогічною застарілою зброєю, такою як GBU-28", - каже ВПС США, посилаючись на керівника програми GBU-72 Джеймса Каллітона.

Багато сотень американських літаків зможуть нести бомбу GBU-72 тому, що під час великої війни вони можуть атакувати неглибоко залягаючі цілі, водночас менші сили бомбардувальників, що перевозять GBU-57, атакуватимуть глибше залягаючі цілі.

"Діапазон потенційних цілей вражає. Іран викопав підземні бункерні комплекси для розміщення ракетних установок, ескадрилій винищувачів і критично важливих частин свого зростаючого підприємства з виробництва ядерної зброї. Новий підземний ядерний комплекс, очевидно, знаходиться на глибині понад 90 м під землею", - йдеться в статті.

Також Північна Корея теж заховала частини свого комплексу ядерної зброї та утримує величезні підземні бази для артилерії, ракет, винищувачів та навіть гелікоптерів, які зазвичай вкопані у схилах гір.

"Китай теж окопується. Народно-визвольна армія Китаю підтримує надійну і технологічно просунуту програму підземних об'єктів для приховування і захисту всіх аспектів своїх збройних сил. На підземних базах Китаю розміщені штаби, запаси боєприпасів, ядерні боєголовки, склади постачання, а також повітряні, наземні і військово-морські сили. Китай має тисячі підземних об'єктів "і щороку будує більше", - говорять в Пентагоні у своєму щорічному звіті про китайську армію за 2023 рік.