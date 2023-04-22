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Військовослужбовець "зливав" дані з початку повномасштабного вторгнення росії – The New York Times

22 квітня 2023, 19:03
Військовослужбовець
Фото: Ukrinform
Джек Тейшейра, звинувачений у витоку секретних документів, публікував секретну інформацію протягом місяців.

Профіль користувача, схожий на профіль Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії ще в лютому минулого року. 

Про це пише видання The New York Times.

Платформа Discord на якій публікувались документи налічувала близько 600 членів.

Перший витік стався менш ніж за 48 годин після повномасштабного вторгнення росії в Україну, пише видання.

"Бачив звіт Пентагону, в якому сказано, що одну третю сил використовують для вторгнення", – написав користувач. 

І додав: "у мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Переваги роботи в розвідувальному підрозділі USAF".

Вже 27 березня 2022 року він поділився секретною інформацією про російський відступ з Києва, яку, за його словами, він знайшов на сайті Агентства національної безпеки.

війнасекретні документиТейшейра

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