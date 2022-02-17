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Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій

Наразі очікується схвалення від Мін'юсту - після чого документ набуде чинності
Міністерство оборони зменшило перелік спеціальностей та професій за якими жінок беруть на військовий облік.
Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій Фото: Ukrinform

Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми разом з Генеральним штабом вирішили, що стільки професій у списку військовозобов'язаних жінок зараз не потрібно. Ми його спростили, погодили з колегами, відправили до Мін'юсту і чекаємо від них затвердження, після цього він набуде чинності. Але Генеральний штаб має право залежно від загроз і викликів вносити правки", - розповів міністр.

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17 02 2022 17:40
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