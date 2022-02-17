Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій

Міністерство оборони зменшило перелік спеціальностей та професій за якими жінок беруть на військовий облік.

Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми разом з Генеральним штабом вирішили, що стільки професій у списку військовозобов'язаних жінок зараз не потрібно. Ми його спростили, погодили з колегами, відправили до Мін'юсту і чекаємо від них затвердження, після цього він набуде чинності. Але Генеральний штаб має право залежно від загроз і викликів вносити правки", - розповів міністр.

Читайте також: Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара