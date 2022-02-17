CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство оборони зменшило перелік спеціальностей та професій за якими жінок беруть на військовий облік.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий облік для жінок. Коли набуде чинності новий список професій
Наразі очікується схвалення від Мін'юсту - після чого документ набуде чинності
Фото: Ukrinform
Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми разом з Генеральним штабом вирішили, що стільки професій у списку військовозобов'язаних жінок зараз не потрібно. Ми його спростили, погодили з колегами, відправили до Мін'юсту і чекаємо від них затвердження, після цього він набуде чинності. Але Генеральний штаб має право залежно від загроз і викликів вносити правки", - розповів міністр.
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