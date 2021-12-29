Військовий облік жінок: на сайті Ради з’явився текст законопроєкту

Водночас виняток становлять жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю. У тексті документу зазначається, що такі жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

На сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроєкту №6482 “Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".На сайті Верховної Ради оприлюднено текст законопроєкту №6482 “Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані у картці документу.

Так, проєктом закону пропонується визначити, що жінки, на яких поширюється наказ Міністерства оборони України щодо постановки на військовий облік як військовозобов’язаних, можуть бути взяті на нього за власним бажанням.

Водночас виняток становлять жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю. У тексті документу зазначається, що такі жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні більш як 50 народних депутатів із фракції "Слуга народу" та з інших політсил зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №6482 “Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Раніше Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок віком від 18 до 60 років на військовий облік як військовозобов'язаних. Про це йдеться в наказі міністерства №313, ухваленому 11 жовтня 2021 року. Документ набрав чинності 17 грудня.

У переліку наводиться 35 видів спеціальностей. Там є всі найпопулярніші сфери – від громадського харчування до банківської справи, а також: програмісти, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, працівники готелів, діловоди, рекламники тощо.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що впродовж 2022 року Генеральний штаб ЗСУ розробить низку документів, які зроблять процес військового обліку для жінок зрозумілим, прозорим та максимально зручним.