CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський видав щорічний указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Військовий призов-2022. Зеленський затвердив терміни на наступний рік: дати
У 2022 році вони стартуватимуть у квітні та жовтні
Фото: KyivPost
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідно до указу № 687/2021, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.
Зокрема, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.
Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.
Читайте також: Не призов. Навіщо жінок взяли на військовий облік: пояснення комісара
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 12 2021 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Мінцифри запустило в "Дії" бета-тест сповіщень про судові засідання
- ФОТО У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
- ФОТО У Карпатах випало півтора метра снігу