Військовий призов-2022. Зеленський затвердив терміни на наступний рік: дати

У 2022 році вони стартуватимуть у квітні та жовтні

Президент Володимир Зеленський видав щорічний указ про терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідно до указу № 687/2021, наступного року проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Зокрема, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні - червні та жовтні - грудні.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

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