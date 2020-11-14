Влада Бельгії дозволила Святому Миколаю порушити карантин і комендантську годину, щоб подарувати свято

Влада Бельгії вирішила послабити обмеження через пандемію коронавірусу для двох місцевих Санта Клаусів, Сінтеклааса та Пер-Ноеля, щоб вони змогли привітати дітей із різдвяними святами.

Лист до Сінтеклааса та Пер-Ноеля опублікували міністр охорони здоров'я та міністр внутрішніх справ Бельгії, повідомляє "Громадське" з посиланням на бельгійську газету Le Soir.

Коротко про цих героїв

Сінтеклаас - Святий Миколай для дітей у Бельгії та Нідерландах. Він приносить подарунки в ніч із 5 на 6 грудня. Вважається, що він вітає дітей, які говорять нідерландською.

Пер-Ноель, або Батько-Різдво, зазвичай вітає дітей у Франції. Але в Бельгії французька мова є однією з офіційних, тож Пер-Ноель вітає дітей, які спілкуються французькою.

Далі про рішення влади Бельгії

Уряд пообіцяв видати два спеціальні укази, які дозволять двом героям уникнути карантину та комендантської години. Сінтеклааса запевнили, що йому не потрібно буде йти на десятиденну самоізоляцію після приїзду з Іспанії, де він начебто живе.

"Ваша подорож з Іспанії триватиме 17 днів, тобто на 7 днів більше, ніж має тривати карантин. Тому цей період замінить ізоляцію", - йдеться в листі.

У ніч із 5 на 6 грудня в Бельгії буде діяти комендантська година, але для Сінтеклааса та Пер-Ноеля зробили виняток, бо за цих умов вони не зможуть виконувати свою роботу.

"Вам не доведеться стрибати з даху на дах у скафандрі. Але ми рекомендуємо завжди дотримуватися дистанції, регулярно мити руки та носити маску, коли це необхідно... Ми хочемо бути впевнені, що під час відвідування Бельгії ви не ризикуєте здоров'ям", - принагідно нагадали про заходи безпеки в уряді.

Також міністри заявили, що кожна дитина була сміливою та мудрою в цьому році попри зміни в житті через пандемію.

"Вони не можуть бачити своїх друзів, не можуть займатися улюбленими справами. Їм дійсно невесело. Навіть дідусь і бабуся не можуть їх розрадити... Кожна дитина - герой. Вам навіть не потрібно перевіряти в блокноті, хто справді поводився добре", - підсумували в листі.

Яка ситуація з COVID-19 у Бельгії?

Восени епідемія там також почала набирати обертів. З жовтня там щодоби виявляють понад 10 тисяч випадків зараження. Загальна кількість підтверджених випадків приблизно така сама, як і в Україні - 525 012 інфікованих, свідчать дані карти Університету Джонса Гопкінса. З них 14 106 пацієнтів померли від ускладнень.

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