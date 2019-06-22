Влада Грузії не відреагувала на другу акцію протесту в Тбілісі, - ФОТО
21 червня на проспект Руставелі прийшли десятки тисяч людей — набагато більше, ніж на акцію 20 червня, яку розігнали силовики, повідомляє "Громадське" з посиланням на Jam-news.
Фото: PATRIK SALAT/Jam-news
Активісти вимагали звільнити тих, кого затримали під час попереднього мітингу, відправити у відставку міністра внутрішніх справ Георгія Гахарію та призначити в країні дострокові парламентські вибори.
Фото: PATRIK SALAT/Jam-news
Фото: PATRIK SALAT/Jam-news
Фото: PATRIK SALAT/Jam-news
Цього разу акція пройшла мирно, а влада ніяк не відреагувала на неї.
Багато протестувальників прийшли на мітинг з пов’язками на очах — на знак солідарності з тими протестувальниками, які втратили око під час розгону силовиками.
Фото: PATRIK SALAT/Jam-news
Фото: PATRIK SALAT/Jam-news
Грузинська опозиція анонсувала нову акцію протесту 22 червня на 19:00. Загалом протестувальники планують виходити на мітинги щодня, поки влада не виконає їхні вимоги.
Нагадаємо, що у Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії знову збираються люди на акцію протесту в зв'язку з учорашнім скандалом з російським депутатом.
Додамо, опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади і закликали населення приєднатися до акції протесту біля будівлі парламенту.
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