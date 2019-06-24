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Влада Грузії погодилася на вибори за пропорційною системою і без прохідного бар'єру

Це було серед вимог активістів
На тлі протестів у Грузії влада країни погодилася, щоб парламентські вибори в Грузії 2020 року пройшли за пропорційною системою з нульовим виборчим бар'єром.
Влада Грузії погодилася на вибори за пропорційною системою і без прохідного бар Бідзіна Іванішвілі. Фото: AFP

Владна команда через виклики, що постали перед країною і грузинським суспільством, вирішила провести "масштабну реформу виборчого законодавства".

"Вибори в парламент 2020 року вже пройдуть за пропорційною системою в умовах нульового виборчого бар'єру. Незважаючи на те, що мажоритарна виборча система прийнята в багатьох країнах світу, ми вирішили відмовитися від неї і перейти на пропорційну систему", - заявив у прямому ефірі грузинських телеканалів голова владної партії "Грузинська мрія" Бідзін Іванішвілі, інформує "Эхо Кавказа".

Перехід на пропорційну систему виборів був серед вимог учасників акції протесту, яка вже декілька днів проходить у центрі Тбілісі біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, що 20 червня в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї.

23 червня в Тбілісі біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі відновилися акції протесту. Активісти виходили на вулиці 20, 21 і 22 червня, домагаючись, зокрема, відставки міністра МВС, відставки голови парламенту і дострокових виборів.

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24 06 2019 12:52
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