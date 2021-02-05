НОВИНИГрупа науковців попереджала влади Індії про новий заразніший штам коронавірусу на початку березня 2021 року. Проте уряд не вжив заходів, щоб стримати поширення вірусу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада Індії проігнорувала попередження про мутований штам коронавірусу. Зараз в країні напружена ситуація
Звіт про небезпеку "індійського" штаму передали Національному центру з контролю за захворюваннями, а потім - до Міністерства охорони здоров'я. У відомстві не відповіли на запити про коментарі
Фото: АА
Про це повідомляє Reuters із посиланням на науковців Індійського генетичного консорціуму, що створила влада Індії.
На початку березня експерти попередили чиновників про ризики поширення нового і заразнішого варіанту вірусу. Один із вчених анонімно повідомив, що документ із попередженням передали високопосадовцю, який підпорядковується прем'єр-міністру. Журналісти не змогли з'ясувати, чи отримав сам прем'єр цей документ.
Також стало відомо, що звіт про небезпеку "індійського" штаму передали Національному центру з контролю за захворюваннями, а потім - до Міністерства охорони здоров'я. У відомстві не відповіли на запити про коментарі.
Науковці з консорціуму розповіли, що вони готували від імені МОЗ заяву про те, що мутований штам "викликає значне занепокоєння", оскільки може легше проникати в організм людини.
Однак у заяві, які опублікувало міністерство, не було фрази "викликає значне занепокоєння". Натомість у відомстві зазначили, що у зв'язку з новими штамами необхідно збільшити тестування та продовжувати карантин.
Попри попередження науковці уряд не обмежував масові релігійні заходи та мітинги.
Всесвітня організація охорони здоров'я не оголосила "індійський" штам вірусу "таким, що викликає занепокоєння", як це були з "британським" і "південноафриканським" штамами. Водночас організація заявила, що "індійський" штам швидше за інші штами поширюється країною.
Наразі цю мутацію виявили у деяких країнах, зокрема Швейцарії, Великій Британії тощо. Країни навіть закривають кордони для людей, які подорожують з Індії.
Нагадаємо, що Україна з 2 травня забороняє в'їзд для іноземців, які прибувають з Індії. Натомість українці та іноземці, які живуть в Україні, будуть змушені пройти самоізоляцію.
Боротьба з новою хвилею пандемії в країні дається дуже важко. За 30 квітня в Індії виявили майже 402 тисячі випадків COVID-19.
Загалом у країні виявили 19,5 мільйона випадків захворювання, з них 215 тисяч людей померли від ускладнень.
Експерти наголошують, що реальна ситуація демонструє - ці показники є сумнівними: насправді кількість хворих може бути значно більшою. Наприклад, у лікарнях не вистачає місць і кисневих апаратів для хворих, а місцеві крематорії змушені працювати цілодобово.
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02 05 2021 12:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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