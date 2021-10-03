Влада Італії заявила, що не знала про угоду з виробництва вакцини "Спутник V"
У своїй заяві регіон Ломбардії зазначив, що про це стало відомо лише за після публікацій у засобах масової інформації, повідомляє "Європейська правда".
Угода була розкрита італійсько-російською торговою палатою у вівторок.
Представник палати заявив, що виробництво мають налагодити і в тому випадку, якщо Європейське агентство лікарських засобів (EMA) не дасть схвалення на використання препарату в ЄС.
Як повідомлялось, Італія може стати першою країною ЄС, яка буде виробляти на своїй території російську вакцину "Спутник V".
Угоду про виробництво вакцини в Італії підписали Російський фонд прямих інвестицій, який володіє патентом на вакцину, і швейцарська компанія Adienne Pharma & Biotech, яка базується у Ломбардії.
Нагадаємо, що Італія першою в ЄС планує виробляти у себе російську вакцину "Спутник V"
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