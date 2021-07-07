Влада Києва попереджає, що вже восени тарифи на гарячу воду й тепло зростуть на 40%

Міська влада Києва попереджає, що тарифи на гарячу воду й опалення у столиці та низці інших українських міст наступного опалювального сезону зростуть на 40%. Там кажуть, що хоча уряд і запровадив фіксовану річну ціну на газ, вона все одно вища, ніж та, яка зараз закладена в тариф.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає "Громадське" з посиланням на пресслужбу КМДА.

Він каже, що після скасування урядом у травні дії положення про ПСО, яке передбачало нижчу ціну газу для теплокомуненерго, теплопостачальні підприємства змушені купувати газ за ринковими цінами. А вони зросли в порівнянні з минулим роком. І хоч уряд запровадив річну фіксовану ціну на газ, вона вища, ніж закладена у нинішній тариф.

"Це призведе до того, що вже цієї осені, не лише в Києві, а й у низці українських міст, тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%. Країна матиме надзвичайні труднощі з початком і проходженням опалювального сезону", - каже Пантелеєв.

Зазначив, що, наприклад, комунальне підприємство "Київтеплоенерго" працює наразі за цінами, що встановлені ще у 2019 році. Тому підприємство у такому випадку буде змушене змінити тарифи на тепло вже з 1 жовтня.

У КМДА вважають, що для здешевлення газу для населення доцільним було б використати на потреби виробництва теплової енергії для населення дешевший газ, який видобувають в Україні. З таким листом київська влада звернулася до уряду.

Чому більше не регулюють тариф?

У січні 2021 року уряд поновив державне регулювання цін на газ для всіх побутових споживачів на час карантину (або до кінця опалювального сезону) через пандемію. Тоді президент України Володимир Зеленський переконував, що це рішення є вимушеним через складну економічну ситуацію. Але воно не вписувалося в модель вільного ринку газу.

Тому з 20 травня регулювання скасували та скасували покладання спеціальних обов'язків (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" з продажу природного газу виробникам теплової енергії за фіксованою ціною.

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