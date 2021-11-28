Влада містечка у Канаді майже рік приховувала смерть знаменитого бабака Віллі, що пророкував погоду

Чутки про те, що Віллі помер, почали ширитися після дня бабака 2021 року. Тоді міська влада записала відео з пророцтвом бабака, але без нього самого

Місцева влада канадського містечка Віартон (провінція Онтаріо) протягом 9 місяців приховувала від людей, що їхній знаменитий бабак Віллі помер. Щороку він передбачав, чи прийде весна рано. Та це вже не перша смерть для Віллі.

Про це пише CBC, зазначає "Громадське".

Для містечка Віартон бабак-альбінос Віллі не просто місцева зірка, а й магніт для туристів. Кожного року 2 лютого бабак бере участь у місцевому фестивалі Віартона Віллі (або Віартонського Віллі) та передбачає погоду: якщо день похмурий і бабак не бачить своєї тіні - весна настане рано.

Чутки про те, що Віллі помер, почали ширитися після дня бабака 2021 року. Тоді міська влада записала відео з пророцтвом бабака, але без нього самого. Замість цього очільниця міста Дженіс Джексон підкинула у повітря хутряну шапку та оголосила ранню весну.

Та, як виявилося, бабак вже давно помер. Міська влада розповіла, що смерть Віллі спричинив абсцес зуба і це сталося ще до його типового періоду сплячки у 2020 році. Однак це вирішили зберегти у таємниці.

"Віартон Віллі вивів нас на міжнародну карту, і ми дуже-дуже захищаємо його бренд. І ми зіткнулися з проблемою, яка явно застала нас зненацька, тож нам довелося розв'язувати її якнайкраще, як ми могли, щоб захистити наше місто", - сказала Дженіс Джексон.

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