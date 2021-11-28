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Влада містечка у Канаді майже рік приховувала смерть знаменитого бабака Віллі, що пророкував погоду

Чутки про те, що Віллі помер, почали ширитися після дня бабака 2021 року. Тоді міська влада записала відео з пророцтвом бабака, але без нього самого
Місцева влада канадського містечка Віартон (провінція Онтаріо) протягом 9 місяців приховувала від людей, що їхній знаменитий бабак Віллі помер. Щороку він передбачав, чи прийде весна рано. Та це вже не перша смерть для Віллі.
Влада містечка у Канаді майже рік приховувала смерть знаменитого бабака Віллі, що пророкував погоду Бабак Віллі на фестивалі Віартона Віллі Фото: Facebook / Town of South Bruce Peninsula

Про це пише CBC, зазначає "Громадське".

Для містечка Віартон бабак-альбінос Віллі не просто місцева зірка, а й магніт для туристів. Кожного року 2 лютого бабак бере участь у місцевому фестивалі Віартона Віллі (або Віартонського Віллі) та передбачає погоду: якщо день похмурий і бабак не бачить своєї тіні - весна настане рано.

Чутки про те, що Віллі помер, почали ширитися після дня бабака 2021 року. Тоді міська влада записала відео з пророцтвом бабака, але без нього самого. Замість цього очільниця міста Дженіс Джексон підкинула у повітря хутряну шапку та оголосила ранню весну.

Та, як виявилося, бабак вже давно помер. Міська влада розповіла, що смерть Віллі спричинив абсцес зуба і це сталося ще до його типового періоду сплячки у 2020 році. Однак це вирішили зберегти у таємниці.

"Віартон Віллі вивів нас на міжнародну карту, і ми дуже-дуже захищаємо його бренд. І ми зіткнулися з проблемою, яка явно застала нас зненацька, тож нам довелося розв'язувати її якнайкраще, як ми могли, щоб захистити наше місто", - сказала Дженіс Джексон.

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28 11 2021 10:50
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