Влада містечка у Канаді майже рік приховувала смерть знаменитого бабака Віллі, що пророкував погоду
Про це пише CBC, зазначає "Громадське".
Для містечка Віартон бабак-альбінос Віллі не просто місцева зірка, а й магніт для туристів. Кожного року 2 лютого бабак бере участь у місцевому фестивалі Віартона Віллі (або Віартонського Віллі) та передбачає погоду: якщо день похмурий і бабак не бачить своєї тіні - весна настане рано.
Чутки про те, що Віллі помер, почали ширитися після дня бабака 2021 року. Тоді міська влада записала відео з пророцтвом бабака, але без нього самого. Замість цього очільниця міста Дженіс Джексон підкинула у повітря хутряну шапку та оголосила ранню весну.
Та, як виявилося, бабак вже давно помер. Міська влада розповіла, що смерть Віллі спричинив абсцес зуба і це сталося ще до його типового періоду сплячки у 2020 році. Однак це вирішили зберегти у таємниці.
"Віартон Віллі вивів нас на міжнародну карту, і ми дуже-дуже захищаємо його бренд. І ми зіткнулися з проблемою, яка явно застала нас зненацька, тож нам довелося розв'язувати її якнайкраще, як ми могли, щоб захистити наше місто", - сказала Дженіс Джексон.
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