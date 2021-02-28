Влада працює над тим, аби Байден узяв участь у Кримській платформі в серпні 2021-го - Джемілєв

Поки офіційних заяв від Байдена про участь у саміті не було

Українська влада працює над тим, щоби президент США Джо Байден 23 серпня цього року взяв участь у Кримській платформі.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передають "Крим. Реалії", пише "Громадське".

"Багато країн світу, зокрема країни Ради Європи, США вже висловили згоду (приєднатися до Кримської платформи - ред.). Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, зокрема, Джо Байден 23-го числа буде тут. У будь-якому разі над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати", - сказав Джемілєв.

Поки офіційних заяв від Байдена про участь у саміті не було. Також Джемілєв додав, що створення "Кримської платформи" є кроком на шляху до деокупації Криму.

Що відомо про платформу?

Про ідею створити Кримську платформу президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Генасамблеї ООН наприкінці вересня 2020-го. Він тоді закликав країни приєднатися до ініціативи.

Метою платформи є захист прав і свобод жителів анексованого півострова, а також, власне, деокупація самого Криму.

26 лютого 2021 року Зеленський створив оргкомітет саміту Кримської платформи - його очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також президент дав доручення уряду та секретарю РНБО щодо цієї платформи.

Про готовність приєднатися до "Кримської платформи" вже заявляли, зокрема, у Туреччині, Великій Британії, Естонії, Польщі, привітали створення платформи й у США.

У Росії заявили, що згодні взяти участ у саміті, якщо на зустрічі будуть обговорюватися питання про відновлення водопостачання, електропостачання тощо на півострів. Водночас зазначили, що "питання приналежності Криму було вирішене самими кримчанами у 2014 році".