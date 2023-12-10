Влада Угорщини фінансує університет, що пропагує проросійські та націоналістичні ідеї серед студентів

Попри те що коледж вважається приватним, переважно він фінансується урядом Орбана, отримуючи від нього різноманітні "гранти".

Влада Угорщини використовує найпрестижніший у країні та найбільший в Європі приватний вищий навчальний заклад, - коледж Мат'яша Корвіна, - для "виховання" майбутніх виборців, викладаючи його студентам проросійські нарати

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що угорська влада на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном запрошує на лекції до університету прихильників російського диктатора путіна та колишнього президента США Дональда Трампа.

Перед студентами коледжу регулярно виступають запрошені лектори. Серед них – колишній ведучий Fox News, прихильник Дональда Трампа і "рупор" російської пропаганди Такер Карлсон та американський економіст Джеффрі Сакс, що підтримує критичну позицію Орбана щодо санкцій проти росії.

Коледж має 18 філій в Угорщині, відділення у Відні, центри в Україні та Румунії, а з жовтня 2023 року з'явилася філія у Словаччині. Крім того, виш має угоди з навчальними закладами в Брюсселі, Нью-Йорку та кількох британських містах. У планах керівництва – подальше розширення.

Попри те що коледж вважається приватним, переважно він фінансується урядом Орбана, отримуючи від нього різноманітні "гранти".

Науковий співробітник Німецького фонду Маршалла США Даніель Хегедюш розповів Bloomberg, що через університет Віктор Орбан "забезпечує своїй партії "Фідес" популярність серед освіченої молоді, розширює власний вплив в інших країнах та зміцнює націоналістичну ідеологію, яку сам називає "неліберальною демократією".

На думку Хегедюша, цей коледж – частина пропагандистської машини "Фідес". Це підкріплює той факт, що, за словами колишнього стажиста коледжу, лекції з історії та політики часто читали члени правлячої партії Орбана.

"Там навчаються аспіранти з Франції, Англії, Німеччини та інших країн, які пишуть те саме, що говорить угорський лідер, своїми мовами та нав'язують погляди Орбана своїм землякам", – сказав журналістам співрозмовник.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилює свою погрозу зірвати саміт лідерів ЄС, знову написавши лист до президента Ради Шарля Мішеля.