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Власник бренду ETNODIM інвестував майже $30 тис. у запуск виробництва рослинного м'яса в Україні

Наразі компанія основний акцент робить на самостійному продажі онлайн через свій сайт
"Виробництво розміщено у Києві, поки що воно невелике, але вже розширюємося і орендували більше приміщення. Запустилися місяць тому, раніше приміщення було лабораторією для тестів", - повідомив Черуха.
Власник бренду ETNODIM інвестував майже $30 тис. у запуск виробництва рослинного м Фото: з вільних джерел

Власник бренду одягу "ETNODIM" Андрій Черуха відкрив у Києві виробництво рослинного м'яса, інвестувавши майже $30 тис. у запуск продукту під брендом "Eat Me At", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Виробництво розміщено у Києві, поки що воно невелике, але вже розширюємося і орендували більше приміщення. Запустилися місяць тому, раніше приміщення було лабораторією для тестів", - повідомив Черуха у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, розробка продукту зайняла два роки. В основі фаршу текстурований соєвий білок.

"За два роки, починаючи з 2018-го, я познайомився з десятками технологів із різних країн, ми зробили сотні тестів, рецептур фаршу, виробили власні технології виготовлення. І, нарешті, готові презентувати наш продукт - фарш "Eat Me At", - зауважив засновник бренду.

Наразі компанія основний акцент робить на самостійному продажі онлайн через свій сайт. Здійснює доставку Новою поштою у термобоксах, кур'єром Києвом, також має місце видачі замороженого фаршу в магазині ETNODIM.

Крім того, компанія веде переговори про постачання з ресторанами та невеликими магазинами здорового харчування.

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02 10 2020 14:04
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