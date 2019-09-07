Власник NewsOne звинуватив Луценка у брехні і заявив про "непрофесіоналізм і профнепридатність" глави ГПУ

Власник телеканалу NewsOne депутат Верховної Ради Тарас Козак вважає, що заява глави ГПУ про причетність телеканалу до фінансування оборонного комплексу Росії є "цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і профнепридатність".

"Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті NewsOne, повідомляє LB.ua.

Тарас Козак стверджує, що кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, "як це було подано генеральним прокурором".

"Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо", - запевнив він.

За словами власника NewsOne, інші твердження генерального прокурора, зокрема, щодо участі телеканалу в терористичній діяльності, є абсолютно безпідставними. Тарас Козак розглядає їх як штучне створення підстав для застосування санкцій проти NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів.

Власник телеканалу також заявив, що розглядає звинувачення Юрія Луценка як "дешевий піар і спроби втриматися на посаді, а також відвернути увагу від своєї провальної і недолугої роботи протягом декількох останніх років".

Тарас Козак опублікував витяг з державного реєстру, в якому "підтверджується моя одноосібна участь в ролі власника телеканалу".

Нагадаємо, що генеральна прокуратура заявляє про причетність бенефіціарів власників телеканалу NewsOne до фінансування оборонного комплексу Росії.