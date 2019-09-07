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Власник NewsOne звинуватив Луценка у брехні і заявив про "непрофесіоналізм і профнепридатність" глави ГПУ

ГПУ заявила про причетність бенефіціарів NewsOne до фінансування оборонного комплексу Росії
Власник телеканалу NewsOne депутат Верховної Ради Тарас Козак вважає, що заява глави ГПУ про причетність телеканалу до фінансування оборонного комплексу Росії є "цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і профнепридатність".
Власник NewsOne звинуватив Луценка у брехні і заявив про "непрофесіоналізм і профнепридатність" глави ГПУ Фото: unian.ua

"Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв'язок телеканалу NewsOne з російським "Промсвязьбанком" є цинічною брехнею і свідчить про його непрофесіоналізм і професійну непридатність", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті NewsOne, повідомляє LB.ua.

Тарас Козак стверджує, що кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу NewsOne не є жодна кіпрська компанія, "як це було подано генеральним прокурором".

"Я, Тарас Романович Козак, є єдиним власником телеканалу NewsOne і володію 100% телеканалу безпосередньо", - запевнив він.

За словами власника NewsOne, інші твердження генерального прокурора, зокрема, щодо участі телеканалу в терористичній діяльності, є абсолютно безпідставними. Тарас Козак розглядає їх як штучне створення підстав для застосування санкцій проти NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів.

Власник телеканалу також заявив, що розглядає звинувачення Юрія Луценка як "дешевий піар і спроби втриматися на посаді, а також відвернути увагу від своєї провальної і недолугої роботи протягом декількох останніх років".

Тарас Козак опублікував витяг з державного реєстру, в якому "підтверджується моя одноосібна участь в ролі власника телеканалу".

Нагадаємо, що генеральна прокуратура заявляє про причетність бенефіціарів власників телеканалу NewsOne до фінансування оборонного комплексу Росії.

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