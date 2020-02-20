Власники телефонів Samsung перелякалися через сповіщення з цифрою «1» — компанія сказала, що то помилково

Користувачі соцмереж одразу написали про «1». Деякі з них запідозрили, що телефон намагалися зламати

Деякі власники телефонів Samsung по всьому світу отримали повідомлення від абонента «1» із цифрою «1». Компанія пізніше пояснила, що стався технічний збій в одному з додатків.

Як повідомляє The Verge, дивне сповіщення отримали власники тих смартфонів Samsung, де встановлений фірмовий додаток Find My Mobile («Знайдіть мій телефон»). Він дозволяє віддалено керувати телефоном із іншого пристрою Samsung — приміром, заблокувати його в разі крадіжки чи втрати,передає "Громадське".

Користувачі соцмереж одразу написали про «1». Деякі з них запідозрили, що телефон намагалися зламати.

«Ще хтось отримав пуш-сповіщення додатку Find My Mobile, від якого в мене щойно тьохнуло серце? Йосип босий, Samsung»

«Ох чорт, я отримала це дивне сповіщення від Find My Mobile і здуру на нього натиснула. Нічого не сталося, але в мене тепер типу жижки трусяться»

Через декілька годин офіційний акаунт представництва Samsung у Великій Британії пояснив, що сповіщення надіслали «випадково під час внутрішнього випробування». Воно жодним чином не вплинуло на пристрої користувачів, додали в компанії.

«Ми приносимо вибачення за всі незручності, які це могло спричинити для наших користувачів», — ідеться в заяві.

The Verge нагадує, що Samsung — не перша компанія, яка випадково розсилала сповіщення користувачам своїх смартфонів. У 2019-му власники телефонів OnePlus отримали повідомлення з китайськими ієрогліфами — тоді в компанії також пояснили інцидент невдалою внутрішньою перевіркою оновлення програмного забезпечення.

Нагадуємо, що у США подали до суду на компанію Apple через прослуховування розмов користувачів з голосовим помічником Siri.