Власники телефонів Samsung перелякалися через сповіщення з цифрою «1» — компанія сказала, що то помилково
Як повідомляє The Verge, дивне сповіщення отримали власники тих смартфонів Samsung, де встановлений фірмовий додаток Find My Mobile («Знайдіть мій телефон»). Він дозволяє віддалено керувати телефоном із іншого пристрою Samsung — приміром, заблокувати його в разі крадіжки чи втрати,передає "Громадське".
Користувачі соцмереж одразу написали про «1». Деякі з них запідозрили, що телефон намагалися зламати.
«Ще хтось отримав пуш-сповіщення додатку Find My Mobile, від якого в мене щойно тьохнуло серце? Йосип босий, Samsung»
«Ох чорт, я отримала це дивне сповіщення від Find My Mobile і здуру на нього натиснула. Нічого не сталося, але в мене тепер типу жижки трусяться»
Через декілька годин офіційний акаунт представництва Samsung у Великій Британії пояснив, що сповіщення надіслали «випадково під час внутрішнього випробування». Воно жодним чином не вплинуло на пристрої користувачів, додали в компанії.
«Ми приносимо вибачення за всі незручності, які це могло спричинити для наших користувачів», — ідеться в заяві.
The Verge нагадує, що Samsung — не перша компанія, яка випадково розсилала сповіщення користувачам своїх смартфонів. У 2019-му власники телефонів OnePlus отримали повідомлення з китайськими ієрогліфами — тоді в компанії також пояснили інцидент невдалою внутрішньою перевіркою оновлення програмного забезпечення.
Нагадуємо, що у США подали до суду на компанію Apple через прослуховування розмов користувачів з голосовим помічником Siri.
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