Вloomberg: москва подала позов проти ЄС через заморожені активи на сотні мільярдів

03 березня 2026, 15:29
Вloomberg: москва подала позов проти ЄС через заморожені активи на сотні мільярдів
Стоп росія
У позові йдеться про порушення процедури Європейського Союзу.

Центральний банк рф минулого місяця, 27 лютого, подав позов у Загальний суд Євросоюзу у Люксембурзі на рішення ЄС, яка подовжує арешт близько 210 мільярдів євро (246 мільярдів доларів) російських активів. 

Про це пише Вloomberg з посиланням на повідомлення російського регулятора.

Відповідно до заяви Центробанку рф, чинний регламент ЄС унеможливлює передачу активів на невизначений термін та блокує можливість виконання будь-яких рішень арбітражних судів. Також стверджується, що рада допустила серйозні порушення процедури ЄС, ухваливши регламент більшістю голосів, а не одноголосно.

Нагадаємо, що 12 грудня 2025 року, використавши спеціальну процедуру, ЄС заблокував активи до того часу, поки росія не відмовиться від війни проти України, а також не компенсує завдані збитки. Заборона стосується повернення росії у будь-якій формі активів Центробанку рф, заморожених у країнах блоку після початку війни проти України.

Також ЦБ рф ініціював розгляд у москві, вимагаючи від депозитарію Euroclear (Бельгія) 18,2 трильйона рублів (235 мільярдів доларів). російська сторона також попередила про намір стягувати компенсації з європейських кредиторів через місцеві суди.

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти росії, який хочуть прийняти до четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Дипломати можуть знову зібратися на вихідних.

Євросоюззаморожені активи рфЦентральний банк росії

