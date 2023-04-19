ВМС США планують збільшити свій підводний флот вартістю 200 мільярдів доларів, що еквівалентно ВВП України – ЗМІ

Це допоможе підвищити рівень оперативних операцій проти росії та Китаю.

ВМС США планують розширити свій підводний флот вартістю 200 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Newsweek.

"Сили американських ударних підводних човнів існують для того, щоб переслідувати ворожі підводні човни та кораблі, підслуховувати супротивників та підтримувати операції спецпідрозділів", - йдеться у матеріалі.

Newsweek пише, що ВМС США можуть одночасно розгорнути навряд чи чверть своїх ударних підводних човнів. Минулого року, попри війну в Україні та зростання Китаю, лише 10% підводних човнів США провели понад 30 днів повністю під водою.

Програма будівництва ВМФ вартістю 200 мільярдів доларів спрямована на збільшення кількості ударних підводних човнів з 50 до 66 штук.

"Сучасні підводні човни стали настільки складними, що єдиний спосіб, за допомогою якого ВМФ може помітно підвищити рівень своїх операцій проти росії та Китаю - це побудувати набагато більшу кількість підводних човнів", - зазначає Newsweek.

Представник ВМС США Джекі Пау сказав, що підводні сили США є найбільш смертоносними та боєздатними у світі, діють на всій планеті і готові вести оперативні бойові дії.

Раніше повідомлялось, що США продовжили розпорядження про блокування російських суден у своїх портах.