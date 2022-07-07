Внаслідок авіаракетного удару по Краматорську загинула одна людина і шість поранено

Одна людина загинула та шість дістали поранень унаслідок ракетного удару по центру м. Краматорська Донецької області в четвер удень, проте ці цифри не остаточні.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Від удару постраждали шість будівель, зокрема готель і житлова багатоповерхівка", - написав Кириленко у телеграмі.

За його словами, обстріл був цілеспрямованою атакою по цивільних особах. "Рашисти не зраджують собі та продовжують "воювати" з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо. Прошу всіх: евакуюйтеся!", - додав Кириленко.

Раніше про авіаракетний удар по Краматорську заявив мер міста Олександр Гончаренко. Він повідомив, що "є жертви", не уточнивши їх кількість.