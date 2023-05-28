Вночі була наймасштабніша атака БПЛА на Київ за час війни: ППО знищила 52 дрони

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

В ніч на неділю росія завдала наймасованішого удару іранськими дронами-камікадзе по Україні: ворог випустив 54 баражуючі боєприпаси, ППО знищила 52 із них.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку - Брянська область (рф), та південного - Краснодарський край (рф)", - уточнили військові.

Загалом було зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе - а саме 54.

У ПС додали, що у цій нічній атаці російські окупанти направили дрони на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України у центральних регіонах країни, зокрема, у Київській області.

"Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів!" - йдеться у публікації.

Крім того, для відбиття атаки були залучені сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" ПС ЗСУ та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

"Сьогодні ворог вирішив "привітати" киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БПЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин", - зазначили у КМВА.

Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах Києва:

У Голосіївському районі:

- уламки потрапили до 7-поверхової нежитлової будівлі, одна людина загинула, одна - госпіталізована;

- виникло займання даху одного з ТРЦ;

- виникла пожежа на території одного із будівництв;

- також було спалах на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1000 кв. м є один постраждалий.

У Печерському районі спалахнув дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

Окупанти під час сьогоднішньої атаки по Україні "шахедами" використали нетрадиційні маршрути, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні. Те, що вони намагаються обходити південь, - це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів", - сказала Гуменюк.