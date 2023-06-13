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ПОЛІТИКА

Вночі знищено десять ракет та "Шахед". У Кривому Розі є влучання у п'ятиповерхівку – Генштаб

13 червня 2023, 07:37
Вночі знищено десять ракет та
Фото: Xinhua
Крім того ворог застосував ударні безпілотники.

В ніч проти 13 червня для повітряної атаки на України ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555. 10 з них було знищено протиповітряною обороною. Також росіяни завдали авіаційного удару 4-ма "шахедами". Один - знищено нашими захисниками.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У Кривому Розі є влучання в п'ятиповерховий будинок та інші обʼєкти цивільної інфраструктури. На жаль, є постраждалі у вкрай важкому стані. Інформація уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області, знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені мирні жителі, пошкоджено будинок культури та житлові багатоповерхівки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою – кажуть у Генштабі.

війнаатака

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