"Vodafone Україна" розробляє пілотний проект створення smart-системи моніторингу пожежної безпеки в Чорно

Державне агентство України з управління зоною відчуження та мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" працюють над пілотним проектом із будівництва системи моніторингу пожежної безпеки на території зони відчуження в Чорнобилі.

Згідно з повідомленням Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на сайті в понеділок, першим кроком проекту стало розширення покриття Чорнобиля високошвидкісним мобільним інтернетом 4G у діапазоні 900 МГц та встановлення там базової станції.

Наступним етапом стане тестування роботи тепловізорів, які будуть встановлені на висоті й охоплять значну територію. За допомогою відеокамер і тепловізорів нова система оперативно виявлятиме місце займання.

"Сучасні технології відкривають широкі можливості для миттєвого виявлення загорянь у лісовій місцевості. Завдяки співпраці з "Vodafone Україна" в Чорнобилі запрацює технологія NB-IоT, яка побудована на концепції "інтернету речей" та дає змогу безпечно й швидко передавати інформацію між об'єктами. А це, у свою чергу, дає можливість миттєво реагувати на пожежні ситуації та локалізувати їх", - наведено в повідомленні слова міністра охорони довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Він також наголосив, що ефективне запобігання виникненню пожеж безпосередньо залежить від технічного оснащення та застосування smart-технологій.

При цьому Абрамовський зазначив, що розширення мобільного покриття сприятиме розвитку інвестиційної і туристичної привабливості Чорнобильської зони.

"Це перше в Україні подібне рішення, яке "Vodafone Україна" розробляє й реалізує ексклюзивно для Чорнобильської зони відчуження. У подальшому його можна буде масштабувати на інші пожежонебезпечні території України", - заявив заступник генерального директора "Vodafone Україна" Андрій Большаков.

За інформацією "Vodafone Україна", технологія NB-IоT забезпечує високий стандарт безпеки - шифрування та аутентифікацію на базі SIM-карти, недоступні в інших технологіях. Крім того, вона дає змогу оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей комплектуючих до десяти років. При цьому ємність такої мережі значно вища, ніж у голосовій мережі.

Як повідомлялося, високошвидкісний мобільний інтернет від "Vodafone Україна" з'явився в Чорнобильській зоні відчуження у 2016 році після запуску базової станції 3G-мережі в Прип'яті. Розгортання 4G-мережі оператора було розпочато на території Чорнобильської зони відчуження в листопаді 2018 року.

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