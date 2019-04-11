"Vodafone Україна" запрошує до тестування користувацького обладнання для мереж NB-IoT компанії з інших га
Мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" повідомив про повну технічну готовність власної NB-IoT мережі в Україні та старт користувацького тестування, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Успішні тести на реальних фрагментах мережі "Vodafone Україна" вже відбулися у Харкові, Одесі, Києві, Житомирі, Кропивницькому, Кривому Розі, Херсоні та Дніпрі. Випробування пройшли спеціальні модулі для smart metering із автоматизованою передачею показників, які надали клієнти - компанії зі сфери ЖКГ", - йдеться в повідомленні.
"Vodafone Україна" запрошує до тестування користувацького обладнання компанії з інших галузей - аграріїв, логістичні компанії, підприємства, що надають послуги безпеки, які обслуговують стоянки, системи управління освітленням і будь-які інші компанії, що працюють із датчиками, приладами для зняття показників, трекерами.
Спільно з партнерами "Vodafone Україна" формує пропозиції для клієнтів щодо комерційної експлуатації мережі.
"Пристрої, підключені до NB-IoT мережі, зможуть спілкуватися між собою на виділеній частоті 1800 МГц. При цьому обладнання може отримати стабільний доступ до мережі навіть у важкодоступних місцях, наприклад у підвалах і шахтах ліфтів. Розгортання технології NB-IоT здійснюється на базі мережі LTE, що для користувачів і партнерів означає високий стандарт безпеки", - наголошує оператор.
Як зазначають у "Vodafone Україна", технологія NB-IоT також дає змогу оптимізувати енергоспоживання, збільшуючи термін життя батарей девайсів до десять років. При цьому ємність мережі значно вища, ніж у голосової мережі, відповідно, за потреби є можливість легко здійснити масштабування.
Як повідомлялося, в лютому 2019 року оператор запустив партнерську програму для розробників проектів і програмного забезпечення у сфері "Інтернету речей" (IoT), хмарних технологій і "Великих даних" (Big data) з метою подальшого спільного запуску готових продуктів.
У грудні 2018 року міжнародна Vodafone Group і мобільний оператор компанія "Vodafone Україна" уклали договір про використання глобальної IoT-платформи Vodafone в Україні.
"Vodafone Україна" - другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні, на 99% належить Preludium B.V. (Нідерланди). Є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.
Нагадаємо, що АМКУ дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити "Vodafone Україна"
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