Водій вантажівки з туристами, що зірвалась в річку в Карпатах, був напідпитку, – поліція

Поліцейські встановили, що 47-річний водій автомобіля ГАЗ-66, який зірвався з 40-метрової висоти в річку на Івано-Франківщині, керував транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначається, що водій не справився з керуванням на підйомі, внаслідок чого автомобіль розпочав рух назад і перекинувся у річку, повідомляє прес-служба Нацполіції в Івано-Франківській області.

За даними правоохоронців, це мешканець одного із сіл Косівського району, він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, що підтвердила медична експертиза.

"Водій перебуває в стані шоку, обійшовся синцями", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок ДТП троє осіб загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянки Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го і до 49-ти років проходять медичне обстеження у Верховинській лікарні з різними травмами. Іншим пасажирам надано допомогу на місці події.



Фото:Нацполіція



Фото:Нацполіція



Фото:Нацполіція

У поліції додали, що для допомоги внаслідок аварії були залучені як поліцейські і рятувальники, так і інші туристи, які здійснювали сплав. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років).

Керманича авто правоохоронці затримали у порядку ст. 208 КПК України. Невдовзі йому оголосять підозру, а також суд обере міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у селі Красник Івано-Франківської області у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 метрів впав вантажний автомобіль, що перевозив туристів, щонайменше троє людей загинули.