Водолази виявили тіла 25 загиблих після пожежі на кораблі в Каліфорнії

Урятувалися тільки п'ятеро членів екіпажу, які були на палубі в момент початку пожежі

Берегова охорона Каліфорнії підтвердила загибель 25 осіб унаслідок пожежі на судні біля узбережжя острова Санта-Крус.

Ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Reuters.

Пожежа на борту судна для дайвінгу Conception розпочалася 2 вересня, коли воно стояло на якорі біля берегів острова Санта-Круз. Пасажири спали в нижніх каютах. П'ятеро членів екіпажу, які перебували на палубі, врятувалися, стрибнувши у воду, повідомила влада.

Оскільки судно було біля берега, пожежникам удалося швидко прибути на місце, однак гасіння вогню ускладнювалося великим запасом пального в баках корабля.

У результаті пожежі корабель затонув, він лежить догори дном на глибині близько 20 метрів, повідомив шериф округу Санта-Барбара Білл Браун. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів. Однак влада вважає, що шансів знайти живих практично не залишилося.

Судно Conception, на борту якого перебували любителі дайвінгу та морської риболовлі, вирушило в круїз 31 серпня - на екскурсію мальовничими місцями і зробило декілька зупинок біля берегів острова Санта-Круз.

Сенатор-демократ від Каліфорнії Даян Файнстайн закликала провести розслідування трагедії, щоб з'ясувати, чому члени екіпажу, які перебували на палубі, не підняли тривогу і не допомогли пасажирам урятуватися.

На цей момент причини пожежі не встановлені.

Нагадаємо, що біля узбережжя американського штату Каліфорнії, поблизу острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами. Точної інформації про загиблих немає, зниклими безвісти вважаються 34 особи.