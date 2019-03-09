Водолази виявили тіла 25 загиблих після пожежі на кораблі в Каліфорнії
Ще 9 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє агентство Reuters.
Пожежа на борту судна для дайвінгу Conception розпочалася 2 вересня, коли воно стояло на якорі біля берегів острова Санта-Круз. Пасажири спали в нижніх каютах. П'ятеро членів екіпажу, які перебували на палубі, врятувалися, стрибнувши у воду, повідомила влада.
Оскільки судно було біля берега, пожежникам удалося швидко прибути на місце, однак гасіння вогню ускладнювалося великим запасом пального в баках корабля.
У результаті пожежі корабель затонув, він лежить догори дном на глибині близько 20 метрів, повідомив шериф округу Санта-Барбара Білл Браун. Рятувальники продовжують пошуки пасажирів. Однак влада вважає, що шансів знайти живих практично не залишилося.
Судно Conception, на борту якого перебували любителі дайвінгу та морської риболовлі, вирушило в круїз 31 серпня - на екскурсію мальовничими місцями і зробило декілька зупинок біля берегів острова Санта-Круз.
Сенатор-демократ від Каліфорнії Даян Файнстайн закликала провести розслідування трагедії, щоб з'ясувати, чому члени екіпажу, які перебували на палубі, не підняли тривогу і не допомогли пасажирам урятуватися.
На цей момент причини пожежі не встановлені.
Нагадаємо, що біля узбережжя американського штату Каліфорнії, поблизу острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами. Точної інформації про загиблих немає, зниклими безвісти вважаються 34 особи.
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