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Волкер назвав продовження арешту морякам спробою тиску на Зеленського перед виборами

"Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору"
Продовження арешту утримуваних у Росії військовополонених українських моряків, а також рішення про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям Донецької та Луганської областей - це спроба Кремля тиснути на Володимира Зеленського перед парламентськими виборами.
Волкер назвав продовження арешту морякам спробою тиску на Зеленського перед виборами Фото: delfi.lt

"Затримання моряків було незаконним зі самого початку, і їх мали звільнити відразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути в сім'ї якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборним перспективам. Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", - сказав Курт Волкер у коментарі "Голосу Америки", інформує LB.ua.

Лефортовський суд Москви в середу, 17 липня, задовольнив клопотання слідства і продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою 24 українським морякам, захопленим у районі Керченської протоки восени 2018 року.

Засідання проводили в закритому режимі. На суд приїхали родичі військовополонених.

Додамо, що Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.

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18 07 2019 09:32
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