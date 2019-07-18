Волкер назвав продовження арешту морякам спробою тиску на Зеленського перед виборами
"Затримання моряків було незаконним зі самого початку, і їх мали звільнити відразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили. Їх треба повернути в сім'ї якомога швидше. Я переконаний, що президент Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборним перспективам. Але я не думаю, що це спрацює. Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", - сказав Курт Волкер у коментарі "Голосу Америки", інформує LB.ua.
Лефортовський суд Москви в середу, 17 липня, задовольнив клопотання слідства і продовжив ще на три місяці термін утримання під вартою 24 українським морякам, захопленим у районі Керченської протоки восени 2018 року.
Засідання проводили в закритому режимі. На суд приїхали родичі військовополонених.
Додамо, що Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Російській Федерації, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися омбудсмени України та Росії.
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