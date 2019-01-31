Волкер про мирний план Сайдіка: спочатку Росія повинна припинити війну і дозволити ввести миротворців
"У кожному разі спочатку Росія повинна прийняти рішення припинити війну і дозволити введення на Донбас миротворчої місії ООН... Наскільки я розумію, не йдеться про заміну Мінських домовленостей, а про те, як знайти шляхи для їх втілення", - пояснив Волкер свою позицію в інтерв'ю телеканалу "Прямий" щодо "мирного плану" Сайдіка, передає "Укрінформ".
На його думку, Мінські угоди важливі, оскільки вони встановили ключові правила: припинення вогню, відведення важкого озброєння, виведення іноземних військ і незаконних збройних формувань, відновлення державного кордону між Україною і Росією.
"Це дуже важливі пункти. Ми не хотіли б їх втрачати, позбувшись цих угод. Проблема в тому, що вони не виконані. Росія ніколи не дотримувалася припинення вогню. Не було відведення важкого озброєння. Російські війська продовжують перебувати на сході України. Росія продовжує фінансувати незаконні формування і надавати їм озброєння. Вони підтримують існування двох так званих "республік", - підкреслив Волкер.
Американський дипломат пояснив, що якщо Росія дійсно хоче миру і поліпшити життя людей на Донбасі, вона мала б погодитися на проведення миротворчої операції ООН на Донбасі. Це відкрило б шлях до миру і безпеки на цій території.
"А це означає виведення російської армії і демонтаж так званих "республік", - зазначив Волкер.
Він підкреслив: якщо Росія хоче позбутися санкцій і відновити повагу світової спільноти, вона повинна "повернути мир, імплементувати Мінські угоди і по-справжньому повернути Україні контроль над її територіями".
"Сайдік демонструє, що існують певні ідеї і від них можна відштовхуватися. Але передумовою для цього може бути тільки рішення Росії припинити війну і прийняти миротворчу місію ООН, щоб налагодити мирне і безпечне середовище. Лише коли ці пункти будуть реалізовані, то матимуть сенс і всі інші речі", - додав Волкер.
Нагадаємо, що спецпредставник діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі у Мінську Мартін Сайдік заявив, що існує новий план мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, який повинен замінити Мінські домовленості.
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