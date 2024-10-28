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Volkswagen хоче закрити заводи і звільнити тисячі людей: уряд просить не робити цього

28 жовтня 2024, 19:02
Volkswagen хоче закрити заводи і звільнити тисячі людей: уряд просить не робити цього
Фото: EPA
Після чуток концерту щодо скорочення канцлер ФРН зробив заяву.

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав гіганта автомобільної промисловості Volkswagen зберегти робочі місця після заяв про плани компанії закрити три заводи в країні. 

Про це повідомляє німецький щотижневий журнал Spiegel

У Вольфсбурзі на заводі відбувся інформаційний захід для працівників, де попередили про плани закрити три заводи і звільнити десятки тисяч робітників. 

Уряд ФРН не забарився із відповіддю, проте чекає офіційної заяви від компанії. Разом з тим, у Олафа заявили, що "можливі неправильні менеджерські рішення у минулому не мають бути на шкоду працівникам" і робочі місця потрібно зберегти. 

Автоконцерн має у Німеччині близько 120 тисяч працівників, з яких майже половина працюють у Вольфсбурзі. 

Volkswagen загалом має десять заводів – шість у Нижній Саксонії, три у Саксонії і один у Гессені. 

Якщо закриття відбудеться, то це стане перше закриття автовиробника за майже 90 років.

 
НімеччиназаводvolkswagenОлаф Шольцскорочення

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