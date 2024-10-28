Volkswagen хоче закрити заводи і звільнити тисячі людей: уряд просить не робити цього

Після чуток концерту щодо скорочення канцлер ФРН зробив заяву.

Німецький канцлер Олаф Шольц закликав гіганта автомобільної промисловості Volkswagen зберегти робочі місця після заяв про плани компанії закрити три заводи в країні.

Про це повідомляє німецький щотижневий журнал Spiegel.

У Вольфсбурзі на заводі відбувся інформаційний захід для працівників, де попередили про плани закрити три заводи і звільнити десятки тисяч робітників.

Уряд ФРН не забарився із відповіддю, проте чекає офіційної заяви від компанії. Разом з тим, у Олафа заявили, що "можливі неправильні менеджерські рішення у минулому не мають бути на шкоду працівникам" і робочі місця потрібно зберегти.

Автоконцерн має у Німеччині близько 120 тисяч працівників, з яких майже половина працюють у Вольфсбурзі.

Volkswagen загалом має десять заводів – шість у Нижній Саксонії, три у Саксонії і один у Гессені.

Якщо закриття відбудеться, то це стане перше закриття автовиробника за майже 90 років.