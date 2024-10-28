Volkswagen хоче закрити заводи і звільнити тисячі людей: уряд просить не робити цього
Німецький канцлер Олаф Шольц закликав гіганта автомобільної промисловості Volkswagen зберегти робочі місця після заяв про плани компанії закрити три заводи в країні.
Про це повідомляє німецький щотижневий журнал Spiegel.
У Вольфсбурзі на заводі відбувся інформаційний захід для працівників, де попередили про плани закрити три заводи і звільнити десятки тисяч робітників.
Уряд ФРН не забарився із відповіддю, проте чекає офіційної заяви від компанії. Разом з тим, у Олафа заявили, що "можливі неправильні менеджерські рішення у минулому не мають бути на шкоду працівникам" і робочі місця потрібно зберегти.
Автоконцерн має у Німеччині близько 120 тисяч працівників, з яких майже половина працюють у Вольфсбурзі.
Volkswagen загалом має десять заводів – шість у Нижній Саксонії, три у Саксонії і один у Гессені.
Якщо закриття відбудеться, то це стане перше закриття автовиробника за майже 90 років.