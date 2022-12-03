Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

Volkswagen планує розширити школи програмування для підвищення технічних навичок працівників, щоб вирішити проблему дефіциту кадрів

03 грудня 2022, 12:54
Volkswagen планує розширити школи програмування для підвищення технічних навичок працівників, щоб вирішити проблему дефіциту кадрів
Фото: з вільного доступу
Volkswagen AG розглядає можливість фінансування шкіл кодування в Мексиці та Бразилії в рамках своєї стратегії найму співробітників, які розуміються на програмному забезпеченні.
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Через старіння населення та проблеми в системі освіти Німеччина відчуває гостру проблему нестачі кваліфікованих працівників. Найбільше "кодерів" потребує автомобільна промисловість країни, оскільки вона нарощує виробництво електромобілів, які покладаються на програмні платформи та цифрові функції. 
 
За словами члена правління відповідального за персонал Гуннара Кіліана, виробник автомобілів уже підтримує подібні установи в Чехії та Німеччині, в тому числі в Берліні та поблизу своєї штаб-квартири у Вольфсбурзі.
 
"Ми маємо величезну потребу у кваліфікованих працівниках в ІТ-секторі Німеччини", — сказав Кіліан.
 
Додається, що Volkswagen намагається повернути технологічний поштовх після того, як збої в розробці програмного забезпечення в його підрозділі Cariad затримали кілька моделей, включаючи електрокар Porsche Macan. За словами Кіліана, Cariad стане частиною підприємства з автономного водіння в Китаї, і цього року найняв приблизно 1500 кодерів.
 
 
 
школаvolkswagenавтомобіліпрограмісти

Останні матеріали

Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Політика
Війна заради прибутку, а не перемоги? Україні потрібно більше ППО замість тисяч генераторів – Том Купер
Переклад iPress – 03 грудня 2022, 10:19
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Технології
5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 12:25
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Бізнес & Фінанси
Із зашморгом на шиї. Як працюють санкції проти росії
Олесь Євтєєв – 02 грудня 2022, 11:52
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Cуспільство
Попередні уроки ведення бойових дій під час вторгнення росії в Україну. Аналіз Королівського інституту об’єднаних сил RUSI
Переклад iPress – 02 грудня 2022, 09:52
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Політика
Загроза від осі Китай-росія поглиблюється. Захід не готовий протистояти – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 12:17
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Політика
Війна росії в Україні переміщує Чорне море з периферії у центр уваги НАТО – The Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 грудня 2022, 09:29
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Політика
Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
Переклад iPress – 30 листопада 2022, 13:08
Перший у світі флот морських дронів.
Cуспільство
Перший у світі флот морських дронів. "PEACE Дец" з компанією та 500 аеродронів від Люка Скайвокера
Наталія Дегтяренко – 30 листопада 2022, 11:22
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється