Volkswagen планує розширити школи програмування для підвищення технічних навичок працівників, щоб вирішити проблему дефіциту кадрів

Volkswagen AG розглядає можливість фінансування шкіл кодування в Мексиці та Бразилії в рамках своєї стратегії найму співробітників, які розуміються на програмному забезпеченні.

Через старіння населення та проблеми в системі освіти Німеччина відчуває гостру проблему нестачі кваліфікованих працівників. Найбільше "кодерів" потребує автомобільна промисловість країни, оскільки вона нарощує виробництво електромобілів, які покладаються на програмні платформи та цифрові функції.

За словами члена правління відповідального за персонал Гуннара Кіліана, виробник автомобілів уже підтримує подібні установи в Чехії та Німеччині, в тому числі в Берліні та поблизу своєї штаб-квартири у Вольфсбурзі.

"Ми маємо величезну потребу у кваліфікованих працівниках в ІТ-секторі Німеччини", — сказав Кіліан.

Додається, що Volkswagen намагається повернути технологічний поштовх після того, як збої в розробці програмного забезпечення в його підрозділі Cariad затримали кілька моделей, включаючи електрокар Porsche Macan. За словами Кіліана, Cariad стане частиною підприємства з автономного водіння в Китаї, і цього року найняв приблизно 1500 кодерів.