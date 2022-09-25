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Володимир Кличко передасть премію для українського народу M100 Media Award у Нацмузей історії

Премію присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі
Володимир Кличко передасть премію для українського народу M100 Media Award у Нацмузей історії

Володимир Кличко передасть до Національного музею історії України європейську премію M100 Media Award, яку цього року було присуджено всім українцям за прагнення до свободи.

Про це Володимир Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Кілька днів тому народ України нагороджено Європейською премією за свободу. Я мав честь отримати її від імені всіх українців. Ця нагорода дістанеться Національному музею історії України, де тема боротьби нашого народу за свободу посідає головне місце", - заявив Володимир Кличко.

Він також зазначив, що бажання українців жити у вільному світі ніколи не буде зламано.

"росія розуміє лише мову сили. Бажання жити у вільному світі сприймає як слабкість. Чого вона не врахувала, то це різницю - українці не бояться росію. Тепер це бачить увесь світ. "Немає нації у світі, яка б так пристрасно демонструвала цінність свободи за останні кілька місяців", - йдеться в обґрунтуванні рішення вручити премію M100 Sanssouci Colloquium Media Award українцям. Це правда. Свобода всередині нас. Вона ніколи не буде зламана. Ані диктаторами, ані імперіями зла. Вони впадуть. А наша свобода була і буде. Україна була і буде! Слава Україні", – заявив Володимир Кличко.

Довідково

Премію M100 Media Award присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі. Раніше премію отримували ексміністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo та інші.  

Цього року премією нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення". Від імені народу України нагороду отримав Володимир Кличко. 

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25 09 2022 12:15
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