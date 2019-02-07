Волонтер Сініцин закликав українців вийти на Майдан через реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи

"А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць небесної сотні. Я цього терпіти не збираюсь"

Український волонтер Роман Сініцин закликав виходити на Майдан о 20:00 проти реєстрації кандидатами в депутати блогера Анатолія Шарія та екс-голову адміністрації АП часів Януковича Андрія Клюєва.

"Зареєстрували, хоча вони не жили останні 5 років в Україні і по закону взагалі не мали жодних шансів бути зареєстрованими. А в цей час з тюрем випускають терористів та вбивць небесної сотні. Я цього терпіти не збираюсь", - написав Сініцин у Facebook.

Він підкреслив, що "байдуже за кого ви, за Порошенка, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшка чи Зеленського. Головне, щоб ви були за Україну".

Нагадаємо, що ЦВК прийняла рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом в народні депутати по мажоритарному округу № 46 в Донецькій області.

Також був зареєстрований блогер Анатолій Шарій у виборчому списку політичної сили Партія Шарія.

У ЦВК натомість кажуть, що зареєстрували кандидатом у депутати колишнього "регіонала" і екс-главу Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва через рішення суду.