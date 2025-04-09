"Вони цілують мене в дупу": Трамп про країни, які намагаються укласти тарифні угоди

Хоча сам Трамп втратив 500 мільйонів доларів через мита та падіння ринків.

Американський президент США Дональд Трамп заявляє, що лідери країн, які постраждали від його мит, "цілують йому дупу", аби укласти торгівельну угоду.

Про це він сказав під час виступу на Національному республіканському комітеті Конгресу, пише передає телеканал CNN.

Спочатку президент США оголосив, що його тарифна політика це війна з усім світом, однак потім виправився, зазначивши, що країни прагнуть із ним переговорів.

"Я справді думаю, що війна з усім світом – це зовсім не війна , тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Усі жорсткі перемовники", – сказав Трамп.

За словами президента, іноземні лідери телефонують йому і "цілують мою дупу", намагаючись укласти тарифні угоди.

"Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер", – додав Трамп.

Нагадаємо, що два дні тому Трамп ввів нові мита. За словами президента США отримують мільярди щотижня.