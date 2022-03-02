ВООЗ побачила у Європи шанс покласти край пандемії коронавірусу

За словами Клюге, така ситуація виникла через велику кількість зроблених у Європі вакцин та вироблення імунітету до "омікрону"

У країн Європи з'явилася можливість взяти під контроль поширення коронавірусу COVID-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас є унікальна можливість узяти під контроль розповсюдження вірусу... Ця ситуація, в якій ми ще під час цієї пандемії не виявлялися, дає нам можливість досягти тривалого періоду затишшя та вищого рівня захисту населення від повторних сплесків поширення інфекції, навіть у разі появи більш небезпечного штаму", - сказав Клюге у четвер на брифінгу європейського бюро ВООЗ.

"Цей період підвищеного захисту потрібно розглядати як "припинення вогню", яке згодом може принести нам міцний мир", - додав директор бюро.

За словами Клюге, така ситуація виникла через велику кількість зроблених у Європі вакцин та вироблення імунітету до "омікрону". Він вважає сприятливим чинником швидке завершення зими. Експерт нагадав, що "омікрон", як правило, легше переноситься, ніж попередні штами.

Проте, щоб досягти того, що Клюге назвав "міцним миром", необхідно продовжувати вакцинацію та ревакцинацію, фокусуватися на захисті вразливих верств, стежити за появою нових штамів.

Клюге висловив упевненість у тому, що нині можна реагувати на нові штами без повторного впровадження заходів, що обмежують соціальне життя.

Нагадаємо, що Швеція з 9 лютого відмовиться від більшості обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.