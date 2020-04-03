ВООЗ: у Китаї коронавірус йде на спад, кількість хворих в Європі зростає
Про це він сказав на брифінгу у Кабміні 4 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз всі дивляться на ситуацію в Китаї і пильно за нею спостерігають. Ми зараз бачимо, що там вже повідомляється про меншу кількість захворювань, і ми робимо висновок, що поступово ситуація з цим захворюванням іде на спад. Але одночасно ми спостерігаємо за підвищенням кількості захворювань у світі та, зокрема, в Європі", - сказав Хабіхт.
Він додав, що станом на ранок 4 березня у Європі зареєстровано 3 365 випадків захворювання: "За останні сім днів 88% випадків зареєстровано".
"Якщо зараз ми подивимося на теперішній перебіг захворювання, то одразу впадає в очі, що 80% випадків захворювання є легкими, менше 5% захворювання є ускладненими, які потребують інтенсивного лікування і допомоги з боку медиків, однак більшість випадків перебігають легко", - наголосив Хабіхт.
Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тисячі випадків Covid-19, одужали більш як 50 тисяч людей, померли - 3 198.
На території європейського регіону ВООЗ у 34 країнах зареєстровано 3 365 випадків інфікування Covid-19 та 85 летальних випадків. Зокрема, в Італії підтверджено 2 502 випадки коронавірусу, Німеччині - 196, Франції - 212, Іспанії - 151, Великій Британії - 56, Хорватії - 9, Австрії - 18, Росії - 3, Фінляндії - 7, Швеції - 24, Ізраїлю - 12, Швейцарії - 307, Греції - 7, Грузії - 3, Норвегії - 33, Румунії - 3, Азербайджані - 3, Нідерландах - 28, Данії - 8, Чехії - 5, Португалії - 2, Бельгії - 8, Ісландії - 18, Сан-Марино - 9, у Монако, Північній Македонії, Естонії, Вірменії, Ірландії, Литві, Андоррі, Люксембургу, Білорусі, Україні - по одному випадку.
Нагадаємо, що у Чернівцях до інфекційного відділення обласної лікарні госпіталізували ще трьох осіб із ознаками ГРВІ та історією подорожей країнами, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.
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