ВООЗ закликає на два місяці ввести мораторій на ревакцинацію проти COVID-19

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав країни ввести на два місяці мораторій на щеплення проти коронавірусу третіми, "бустерними" дозами.

Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив, що розчарований тим, як неохоче багаті держави жертвують препарати країнам, де ще не завершили вакцинувати основними дозами, повідомляє "Громадське".

Наразі додаткові дози вакцини проти коронавірусу вже вводять або планують незабаром дозволити вводити у США, Ізраїлі, Угорщині та інших країнах Європи й Азії.

Тедрос закликав такі країни ділитися тим, що можна використовувати для третіх доз, з іншими країнами, аби була змога охопити щепленнями більшу кількість людей.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на пресконференції у Будапешті заявив, що країна вже передала іншим 1,5 мільйона доз вакцини. Гебреєсус подякував за ці пожертви, заявивши: "Ми сподіваємось, що ви зробите більше, тому що ніхто не застрахований, поки всі в небезпеці".

Це не вперше у ВООЗ просять країни не спішити з додатковими дозами. Раніше Гебреєсус заявив, що прірва між бідними та багатими країнами в постачанні вакцин є несправедливою.

"Деякі країни та регіони фактично замовляють мільйони бустерних доз до того, як в інших країн з'являться запаси для вакцинації своїх медичних працівників і найбільш уразливих груп", - наголосив очільник ВООЗ.

Він заявив, що найбільше свої препарати у регіони з високим рівнем вакцинації продають Pfizer і Moderna. Натомість Гебреєсус закликав їх направляти свої вакцини глобальній ініціативі COVAX.

Чи ефективна третя доза щеплення проти COVID-19?

Ідея введення третьої дози вакцини стає все більш актуальною у країнах, які розпочали свою кампанію щеплень раніше за інших. А все через побоювання поступового зниження імунітету у вакцинованих людей.

Поки що остаточних даних її ефективності немає. Однак Pfizer та BioNTech на початку липня заявили, що отримали "обнадійливі дані". Вони демонструють, що завдяки введенню бустерної дози вакцини через 6 місяців після другої формуються високі титри антитіл - у 5-10 разів вище, ніж після двох основних ін'єкцій.

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