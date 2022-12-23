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Ворог збільшив обсяг перевезення особового складу і техніки до районів бойових дій – Генштаб

23 грудня 2022, 20:56
Ворог збільшив обсяг перевезення особового складу і техніки до районів бойових дій – Генштаб
Фото: з вільного доступу
російські агресори зуміли збільшити перевезення військ у райони ведення бойових дій.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у п'ятницю, 23 грудня.

"Ворог збільшив обсяг перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Крім того, з метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області до Бердянська прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Також протягом доби противник завдав одного ракетного, чотирьох авіаційних ударів, а також здійснив 16 обстрілів з РСЗВ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп'янському – намагається покращити тактичне становище. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється", – зазначили у Генштабі.

Раніше повідомлялось, що глава Євроради виступив за припинення членства росії в Радбезі ООН.

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