Восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений - посол ЄС
Як повідомляє "Укрінформ", про це Маасікас заявив у неділю під час презентації комунікаційної кампанії "Разом ми Європа".
"Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, здійснюється аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Гадаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона триває так само, як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій", – сказав він.
"Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять. Тому я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакету санкцій) варто очікувати. І це буде", – додав посол ЄС.
Як повідомлялося, Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також поширення санкцій на поїздки громадян Росії до Європи.
Нагадаємо, США впровадили санкції проти Кабаєвої, російських олігархів та херсонських колаборантів.
Додати коментар
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер
- Україна отримає новий пакет допомоги США