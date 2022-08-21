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Восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений - посол ЄС

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловив упевненість, що ЄС розробить та ухвалить восьмий пакет санкцій проти Росії.
Восьмий пакет санкцій проти Росії буде ухвалений - посол ЄС Фото:shutterstock.com

Як повідомляє "Укрінформ", про це Маасікас заявив у неділю під час презентації комунікаційної кампанії "Разом ми Європа".

"Усі вже ухвалені санкції ЄС постійно моніторяться, здійснюється аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. Цей процес триває повсякденно. Гадаю, зараз не можна сказати, що в Брюсселі період дуже активної роботи, але вона триває так само, як і в державах-членах, які вимагають більше санкцій", – сказав він.

"Інституції ЄС мають це враховувати, і вони це роблять. Тому я не можу дати вам якихось деталей щодо цього – повідомити, коли і як це відбудеться, але я впевнений у тому, що цього (восьмого пакету санкцій) варто очікувати. І це буде", – додав посол ЄС.

Як повідомлялося, Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також поширення санкцій на поїздки громадян Росії до Європи.

Нагадаємо, США впровадили санкції проти Кабаєвої, російських олігархів та херсонських колаборантів.

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21 08 2022 21:09
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