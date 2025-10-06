Вотум недовіри до фон дер Ляєн може стати новою нормою в Європарламенті – Politico

Протягом останнього тижня відбулося два голосування про недовіру, а ще один вотум фон дер Ляєн відбила в липні.

Вотум недовіри щодо голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн дедалі частіше ініціюють у Європарламенті, і ця практика може стати звичною для європейської політики.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, протягом останнього тижня відбулося два голосування про недовіру, а ще один вотум фон дер Ляєн відбила в липні. Хоча ініціаторами виступають здебільшого маргінальні політичні групи, наразі немає ознак, що вони припинять тиск.

"Вотуми недовіри можуть стати рутиною. Цей інструмент не є новим у договорі про ЄС, просто законодавці, схоже, усвідомили його необхідність", — цитує Politico одного з європейських політиків.

Експерти зазначають, що навіть без відставки такі голосування можуть послаблювати лідерські позиції фон дер Ляєн. Особливу критику викликала її участь у торговельній угоді зі США, підписаній під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом у Шотландії, а також дискусії навколо бюджету ЄС.

Водночас у парламенті можуть розглянути зміни до правил, які підвищать кількість підписів для ініціювання вотуму недовіри. Представники Єврокомісії наголошують, що часте використання цього механізму знижує його політичну вагу.

Фон дер Ляєн була переобрана президенткою Єврокомісії на 2024–2029 роки. Вона активно просуває посилення обороноздатності ЄС та підтримку України у протидії російській агресії.

Раніше критика на її адресу посилювалася й через скандал навколо переписки з гендиректором Pfizer під час пандемії COVID-19, що стосувалася закупівлі вакцин на десятки мільярдів євро.