ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вперше домовленіть про "режим тиші" на окупованих територіях забороняє будь-який вогонь, - Безсмертний
Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення
Роман Безсмертний. Фото: tyzhden.ua
Безсмертний наголосив, що цього разу вперше в такому документі заборонене "будь-яке ведення вогню" та вказана відповідальність осіб за відкриття вогню, інформують в "Громадське".
За його словами, позиція української сторони така: "щоб період тиші був максимальним, а можливо — назавжди".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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