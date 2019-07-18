Вперше домовленіть про "режим тиші" на окупованих територіях забороняє будь-який вогонь, - Безсмертний

Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення

Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.

Безсмертний наголосив, що цього разу вперше в такому документі заборонене "будь-яке ведення вогню" та вказана відповідальність осіб за відкриття вогню, інформують в "Громадське".

За його словами, позиція української сторони така: "щоб період тиші був максимальним, а можливо — назавжди".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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