Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вперше домовленіть про "режим тиші" на окупованих територіях забороняє будь-який вогонь, - Безсмертний

Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за його порушення
Представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний нагадав, що 17 липня у Мінську сторони домовилися про початок безстрокової заборони на обстріли півночі 21 липня.
Вперше домовленіть про "режим тиші" на окупованих територіях забороняє будь-який вогонь, - Безсмертний Роман Безсмертний. Фото: tyzhden.ua

Безсмертний наголосив, що цього разу вперше в такому документі заборонене "будь-яке ведення вогню" та вказана відповідальність осіб за відкриття вогню, інформують в "Громадське".

За його словами, позиція української сторони така: "щоб період тиші був максимальним, а можливо — назавжди".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Читайте також: Труба анонсував дві нові справи проти високопосадовців

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2019 14:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протест

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.