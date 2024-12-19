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Вперше після пошкодження кабелів у Балтійському морі шведів пустили на китайське судно

19 грудня 2024, 18:02
Вперше після пошкодження кабелів у Балтійському морі шведів пустили на китайське судно
Фото: DW
Кабелі були пошкоджені ще в листопаді місяці.

Шведських поліцейських з дозволу китайського уряду пустили на борт судна Yi Peng 3, яке йде у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

В поліції Швеції заявили, що правоохоронці перебували на борту Yi Peng 3 як спостерігачі, тоді як розслідування вів уряд Китаю.

"Паралельно триває попереднє розслідування диверсії у зв’язку з двома пошкодженнями кабелю в Балтійському морі", - розказали в поліції.

Проте дії на китайському кораблі не є частиною попереднього розслідування, яке проводить Швеція. 

Відвідування судна, що стоїть на якорі у протоці Каттегат між Данією і Швецією, відбулося за сприяння данської влади.

Перша інформація щодо пошкодження двох кабелів зв’язку у Балтійському морі між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою з’явилась ще 17-18 листопада.

 

КитайШвеціябалтійське морекабелі

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