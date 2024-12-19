Вперше після пошкодження кабелів у Балтійському морі шведів пустили на китайське судно
Шведських поліцейських з дозволу китайського уряду пустили на борт судна Yi Peng 3, яке йде у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі.
Про це повідомляє агенція Reuters.
В поліції Швеції заявили, що правоохоронці перебували на борту Yi Peng 3 як спостерігачі, тоді як розслідування вів уряд Китаю.
"Паралельно триває попереднє розслідування диверсії у зв’язку з двома пошкодженнями кабелю в Балтійському морі", - розказали в поліції.
Проте дії на китайському кораблі не є частиною попереднього розслідування, яке проводить Швеція.
Відвідування судна, що стоїть на якорі у протоці Каттегат між Данією і Швецією, відбулося за сприяння данської влади.
Перша інформація щодо пошкодження двох кабелів зв’язку у Балтійському морі між Фінляндією та Німеччиною та між Швецією та Литвою з’явилась ще 17-18 листопада.