Вперше українські капелани пройшли двотижневі навчання в британській армії

10 українських військових капеланів пройшли двотижневу підготовку зі своїми британськими колегами на першому у своєму роді курсі.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

"За останні два тижні українські капелани були прикріплені до Департаменту капеланів Королівської армії Британії, аби дізнатися більше про пастирську турботу, духовну підтримку та моральне керівництво під час військових операцій, а також про повоєнний період відновлення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер вони відправляться на передову лінії конфлікту України з росією, де їхнім завданням буде вселяти надію і відновлювати дух у військах, які борються за повернення суверенної території України.

Курс, розроблений британськими військовими капеланами за підтримки Збройних сил Великої Британії в рамках операції "Орбітал", був створений у відповідь на запит Збройних сил України і мав на меті надати учасникам релігійні та практичні ресурси, необхідні для підтримки особового складу в найскладніших аспектах операцій – від важких переживань і втрат до труднощів із психічним здоров'ям.

На сьогодні 160 капеланів працюють в капеланській службі українських військових, вона була створена в 2021 році. З часом її можуть збільшити до 738 капеланів, аби забезпечити духовну та пастирську підтримку в підрозділах, шпиталях і навчальних центрах.

Преподобний Робін Річардсон, капелан Департаменту капеланського служіння Королівської армії, відповідав за розробку програми і сказав: "Де б не були люди, вони потребують духовної підтримки, моральних настанов і пастирської опіки, яку надають капелани, незалежно від того, де вони перебувають – у підрозділах чи шпиталях".

Програма була присвячена капеланському служінню в оперативному контексті: учасники підтримували військовослужбовців, які в даний час проходять бойову підготовку у Вілтширі в рамках навчання українських новобранців британцями.

Спеціально розроблена програма підкреслює широкий спектр підготовки, яку Британія надає ЗСУ, включаючи базову піхотну підготовку, медичну підготовку і навчання на танках Challenger 2.