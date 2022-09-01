"Вперше в історії медицини": у Швеції дрон з дефібрилятором врятував життя чоловіку

Стався інцидент 9 грудня 2021 року у місті Тролльхеттан: чоловік чистив сніг біля свого будинку, йому стало зле й туди вилетів дрон

У Швеції дрон Everdrone доставив дефібрилятор і допоміг урятувати життя 71-річного шведа із серцевим нападом. Мультикоптер прибув раніше за швидку, а поруч виявився лікар, який використав прилад та реанімував пацієнта.

Про це повідомила компанія Everdrone, яка розробила дрон, пише "Громадське".

Стався інцидент 9 грудня 2021 року у місті Тролльхеттан: чоловік чистив сніг біля свого будинку, йому стало зле й туди вилетів дрон.

Повз проїздив лікар, який зробив пацієнтові закритий масаж серця та штучне дихання, а потім реанімував його за допомогою приладу. Після цього чоловіка відвезли до лікарні. Наразі він повністю відновився і повернувся додому.

У Everdrone зазначають, що з моменту подання сигналу тривоги до доставки автоматичного зовнішнього дефібрилятора пройшло трохи більш як три хвилини.

У середньому після зупинки серця поза лікарнею виживають менше як 10% людей, а шанси залишитися живим щохвилини знижуються на 7-10%. Тому перша допомога та швидка доставка дефібрилятора в такій ситуації є критично важливими.

Дрони з дефібриляторами?

Доставку дефібриляторів за допомогою дрону у Швеції тестують уже кілька років. Наприклад, у 2017 році вчені з Каролінського інституту відправляли мультикоптер FlyPulse LifeDrone-AED у точки, де раніше справді були випадки зупинки серця.

У середньому дрон добирався туди за п'ять хвилин, розвиваючи швидкість до 75 кілометрів на годину.

А цього літа шведський дрон-дефібрилятор Everdrone змагався у швидкості прибуття на виклик із бригадою медиків. У 64% випадків мультикоптер випереджав машину швидкої допомоги.

Зрештою, 9 грудня він зміг врятувати життя 71-річному чоловіку - у Everdrone кажуть, що таке сталося "вперше в історії медицини".

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