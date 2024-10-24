Вперше в історії на борту пасажирського літака запустили супутниковий інтернет Starlink

Нові літаки, підключені до Starlink, будуть доступні пасажирам на окремих маршрутах Qatar Airways.

Літак авіакомпанії Qatar Airways піднявся в повітря з безкоштовним високошвидкісним інтернетом для пасажирів у рамках нового партнерства з компанією Starlink Ілона Маска.

Авіакомпанія та Ілон Маск запустили перший Boeing 777, обладнаний Starlink, у вівторок, 22 жовтня, рейсом з Дохи до Лондона. Qatar Airways є першою авіакомпанією на Близькому Сході, яка пропонує пасажирам Starlink з інтернетом, що працює "від дверей до дверей".

Нові літаки, підключені до Starlink, будуть доступні пасажирам на окремих маршрутах Qatar Airways, оскільки авіакомпанія планує поставити 12 літаків Boeing 777-300, оснащених інтернет-послугою, до кінця 2024 року.