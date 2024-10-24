Вперше в історії на борту пасажирського літака запустили супутниковий інтернет Starlink
24 жовтня 2024, 15:55
Фото: Укрінформ
Нові літаки, підключені до Starlink, будуть доступні пасажирам на окремих маршрутах Qatar Airways.
Літак авіакомпанії Qatar Airways піднявся в повітря з безкоштовним високошвидкісним інтернетом для пасажирів у рамках нового партнерства з компанією Starlink Ілона Маска.
Про це пише Independent.
Авіакомпанія та Ілон Маск запустили перший Boeing 777, обладнаний Starlink, у вівторок, 22 жовтня, рейсом з Дохи до Лондона. Qatar Airways є першою авіакомпанією на Близькому Сході, яка пропонує пасажирам Starlink з інтернетом, що працює "від дверей до дверей".
Нові літаки, підключені до Starlink, будуть доступні пасажирам на окремих маршрутах Qatar Airways, оскільки авіакомпанія планує поставити 12 літаків Boeing 777-300, оснащених інтернет-послугою, до кінця 2024 року.
У 2025 році національний перевізник планує встановити цю технологію на весь свій парк літаків Boeing 777 та Airbus A350.
"Надаючи надійний, безперебійний інтернет Starlink на борту, ми з'єднуємо людей з тим, що вони люблять найбільше, навіть на висоті 35 000 футів, роблячи кожну подорож з нами незабутньою", - зазначив генеральний директор Qatar Airways Group, інженер Бадр Мохаммед Аль-Мер.
Щоб відзначити виліт першого комерційного рейсу Qatar Airways, обладнаного Starlink, генеральний директор SpaceX Ілон Маск приєднався до гендиректора Qatar в салоні літака за допомогою відеодзвінка, використовуючи "найшвидший Wi-Fi в небі".
"З часом ви побачите, що він стає все кращим і кращим. Це мінімум, а далі буде тільки краще", - зазначив Маск.