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Вперше в історії представника рф не обрали до складу Міжнародного суду ООН

10 листопада 2023, 08:42
Вперше в історії представника рф не обрали до складу Міжнародного суду ООН
Представника росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН і він програв представнику Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.

Про це написала румунська радіо Свобода.

Представник росії Кірілл Геворгян і румун Богдан Ауреску номінувались від регіону Східної Європи. 

Переміг румун, за нього проголосували 117 членів Генасамблеї, за російського кандидата - всього 77 голосів.

Також перемогли інші номінанти: від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки - вони отримали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.

В Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням Ауреску вперше не буде радянського/російського судді.

"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", - заявив суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський.

Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії 5 років.

Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу та Генасамблеї ООН.

Наразі Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти рф, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що в вересні Міжнародний суд ООН поновив слухання за позовом України проти росії щодо конвенції про геноцид.

 

РосіяМіжнародний суд ООН

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