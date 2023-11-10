Вперше в історії представника рф не обрали до складу Міжнародного суду ООН
Про це написала румунська радіо Свобода.
Представник росії Кірілл Геворгян і румун Богдан Ауреску номінувались від регіону Східної Європи.
Переміг румун, за нього проголосували 117 членів Генасамблеї, за російського кандидата - всього 77 голосів.
Також перемогли інші номінанти: від Мексики, США, Австралії та Південно-Африканської Республіки - вони отримали 143, 135, 117 і 113 голосів відповідно.
В Міжнародному суді ООН у Гаазі у зв’язку з обранням Ауреску вперше не буде радянського/російського судді.
"Це вже другий випадок, коли постійний член Ради безпеки не буде представлений у Міжнародному суді ООН (першою була Велика Британія у 2017 році)", - заявив суддя Європейського суду з прав людини Микола Гнатовський.
Богдан Ауреску очолював Міністерство закордонних справ Румунії 5 років.
Міжнародний суд ООН складається з 15 суддів. Кожен суддя представляє певну регіональну групу країн і має заручитись підтримкою членів Радбезу та Генасамблеї ООН.
Наразі Міжнародний суд ООН розглядає декілька скарг України проти рф, пов'язаних з агресією – зокрема, про те, що росія використала вигаданий "геноцид на Донбасі" для виправдання повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що в вересні Міжнародний суд ООН поновив слухання за позовом України проти росії щодо конвенції про геноцид.