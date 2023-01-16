Вперше Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться без участі росії та Китаю - ЗМІ

На подію приїде 116 мільярдерів - на 40% більше, ніж десять років тому

Сьогодні у Давосі стартував перший повноцінний, з моменту ковідних років, Всесвітній економічний форум. Також вперше він відбувається без представників росії та Китаю. При чому не братимуть участі у форумі не тільки бізнесмени, а і політики цих двох країн, пише "Європейська правда".

"Помітна відмінність від форумів за останні десятиріччя - відсутність російської делегації, не лише офіційної, але й бізнесової", - пише російське агентство "Интерфакс".

"Якщо раніше у Давос приїздили численні російські олігархи, цього року там не буде жодного, як і не буде жодного представника Китаю", - зазначає Bloomberg.

Загалом на подію приїде 116 мільярдерів - на 40% більше, ніж десять років тому. Більшість з них ( 33) буде від США, 18 - з країн Європи, 13 - з Індії.

Президент України Володимир Зеленський має виступити на форумі по відеозвʼязку, а його промова, ймовірно, буде стосуватися постачання зброї Україні заради світового порядку й безпеки, пише The New York Times